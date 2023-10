JUHTKIRI | Omavalitsuste rahamured

Valitsuse ja kohalike omavalitsuste suhted on igavikuline teema. Üks läbiv muster neis suhetes on see, et omavalitsustele lükatakse kaela järjest kulukaid ülesandeid, aga milliste rahaliste vahenditega need ära lahendada, selle peavad omavalitsused ise välja mõtlema. Vähemalt nii kurdavad paljud omavalitsustegelased ja tundub, et mitte päris asjata – näiteid leiab viimasel ajal hirmutavalt palju.