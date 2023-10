Harju Maakohus mõistis kohtunik Eveli Vavrenjuki õigeks

Eveli Vavrenjukki, Mark Vavrenjukki ja Mirko Vavrenjukki süüdistati selles, et nad esitasid kolmes tsiviilasjas kohtumenetluse poole ehk kostja esindajatena korduvalt poole menetluskulude nimekirjades menetluskulude kohta teadlikke valeväiteid eesmärgiga saavutada kõnealuste vaidluste vastaspoolelt enda huvides varakäsutuse tegemine. Kohtu hinnangul on tõendamata, et perekond Vavrenjukid oleksid kohtule esitatud menetluskulude nimekirjades esitanud ebaõigeid andmeid õigusabiteenuse sisu, mahu ja osutaja ning õigusabiteenuse hinna osas. Seega ei leidnud tõendamist, et nad oleksid toime pannud isikute grupis kelmuse katse, dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise.