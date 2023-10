Mailis Repsi kohtuistung kuulutati kinniseks, tunnistajapingis oli järjekordne õpetaja

„Kui vastu tuleme üksteisele, siis ikka tervitame,“ lausub matemaatikaõpetaja Eda Laidmets kohtule. Ta on järjekordne õpetaja või koolijuht tunnistajate pikas reas, keda on viimase aasta jooksul kutsutud kohtu ette ütlusi andma. Kui endise haridusministri ja staažika poliitiku Mailis Repsi kaitsja Andri Rohtla hakkab Laidmetsa käest uurima, kuidas ikkagi nägi välja laste õpetamine, kuulutati istung kinniseks ja ajakirjanikud pidid saalist lahkuma. Kõik see on viimasel ajal väga tuttav muster.