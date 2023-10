SÕDA MITMEL RINDEL: mõned moslemiriigid ähvardavad Iisraeli tõsiste tagajärgedega, teised panustavad diplomaatiale

Eestist umbes kaks korda väiksema pindalaga Iisrael on pidanud iseseisvumise (1948) järel Araabia naabritega arvukaid sõdu. Võideldud on näiteks Egiptuse, Süüria, Jordaania, Iraagi, Saudi Araabia, Kuveidi, Alžeeria jt moslemiriikide vägedega. Ent kes ja kuidas löövad kaasa 7. oktoobril lahvatanud sõjas? Seni on Vahemere rannikul asuva riigi territooriumile lennanud pärast seda päeva rakette Liibanonist ja Süüriast, ent mõjukamad vaenlased on jäänud seni kulisside taha.