JÄLGI LENDU! AirBalticu erilennuga evakueeritakse Iisraelist Balti riikide kodanikke, pardal on ka kümme eestlast

Läti välisministeeriumi pressiesindaja Diana Eglite teatel on kõik Läti kodanikud, kes on näidanud üles huvi Iisraelist lahkumise kohta, seda juba teinud või saabusid kõnealuse lennuga. „Võimalik, et kodumaale naasta soovivaid Läti kodanikke on veelgi. Olukord laheneb sündmuste arenedes,“ selgitas Eglite.