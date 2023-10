Magneesiumipuudus – salakaval vaenlane, mis mõjutab meie heaolu

Miks magneesiumipuudus tekib?

Magneesium on üks neist olulistest mineraalidest, millele me igapäevaselt ei mõtle, kuid mis mängib meie kehas väga olulist rolli. Magneesium on organismi varjatud abimees, mis varustab meie keha energiaga, hoiab lihased ja südame tervena ning närvisüsteemi tasakaalus.

Mis põhjusel tekib magneesiumipuudus? Sellele küsimusele on mitu vastust. Kõige olulisemaks põhjuseks on igapäevased toitumisharjumused. Kui sinu menüüs ei ole piisavalt magneesiumirikkaid toite, nagu rohelised puu- ja köögiviljad, pähklid, seemed ja täisteratooted, võib puudus tekkida. Teiseks põhjuseks on pinge ja stress, mis suurendavad magneesiumi kadu meie organismist. Samuti võivad seedetrakti probleemid ja mõned ravimid takistada magneesiumi korralikku imendumist. Magneesiumipuudus kaasneb väga sageli ka rasedusega.

Kuidas magneesiumipuudust ära tunda?

Magneesiumipuuduse sümptomid võivad varieeruda. Kõige sagedamini on nendeks kestev väsimus ja jõuetus ning lihaskrambid, eriti jalalihastes.

Magneesiumipuudus võib põhjustada närvisüsteemi probleeme, ärevust, rahutust ja unehäireid. Mõnedel inimestel võib magneesiumipuudus olla seotud migreenihoogude ja peavaludega. Magneesium mängib olulist rolli südame rütmi tagamises ja veresoonte lõdvestamises, seetõttu võib tema puudujääk tekitada südame jõudluse vähenemist, rütmihäireid ja vererõhu tõusu.

Õnneks on magneesiumipuudust suhteliselt lihtne ennetada ja ravida tasakaalustatud toitumise ning magneesiumi sisaldavate toidulisanditega. Kui kahtlustad, et sul võib olla magneesiumipuudus, ära jäta seda tähelepanuta, sest see võib mõjutada sinu üldist heaolu ja elukvaliteeti.