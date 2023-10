LIBERAALNE PÖÖRE: Poola konservatiivsed valitsejad võitsid, ent tegelikult hoopis kaotasid

Valimistulemustega seoses on kindel see, et parima tulemuse – vähemalt häälte koguarvult – teeb kolmandaid parlamendivalimisi järjest konservatiivne võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS). Osati on tegemist ajaloolise tulemusega, sest tegemist on ainsa parteiga, kes on suutnud pärast 1989. aastat (ehk esimesi vabu üldvalimisi) saavutada kolmel järjestikkusel korral valimisvõidu. Ent suure tõenäosusega sellest ei piisa, et veel neli aastat Poolat tüürida. Valimisvõidul võib olla PiSi jaoks äärmiselt kibe maik.