Tondi viadukti ehitus katkestab koolivaheajal ajutiselt rongiliikluse

Abilinnapea Vladimir Svet selgitas, et koolivaheajal rajatakse uue Tondi viadukti konstruktsioonid ja kontrollitakse nende vastupidavust. „Ajatasime need tööd teadlikult koolivaheajale, et mõju liiklusele oleks minimaalsem. Sel ajal, kui rongiliiklus on Balti jaama ja Tondi vahel täielikult peatatud, pakume tasuta sõiduõigust trammiliinidel nr 3, 4, 6 ja bussiliinil nr 23 ka mittetallinlastele. See võimaldab kõigil reisijatel hõlpsalt Tondile jõuda, kust saab siis oma teekonda rongiga jätkata,“ lausus abilinnapea.