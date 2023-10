SIIRI LAIDLA | Kuidas tekivad sõltuvused: vein hakkas maitsema, kui neli last saadud. Suitsetama innustasid ülikooliaegsed eeskujud

Samal teemal võetakse ikka aeg-ajalt sõna, kuna kõikvõimalikud sõltuvused käivad inimeseks olemisega kaasas. Üks tuttav ütles, et isegi armastatud inimesest võib kujuneda sõltuvus või kinnisidee, isegi kui tunded on jahtunud ja teed lahku läinud. Tahaks teda tagasi – sellisena, nagu ta oli armuloo alguses. See soov võib kujuneda destruktiivseks. Alates manipuleerimisest kuni jälitamiseni ja vahel suisa veretööni. Ajendiks on kogeda seda turvatunnet, mis oli algul. Ja hirm, et turvatunne kaob. Kõigi sõltuvuste taga on soov turvatunde (mõnusa oleku, kaifi, rõõmu, unustuse) järele ja hirm, et see kaob.