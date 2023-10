LIISA AAVIK | AITAB TOIDU JA RAHA RAISKAMISEST! Need nipid ja äpid aitavad soodsalt ja säästlikult kõhtu täita

Tavalisel inimesel ei tasu kodus hallitanud porgandi või roiskunud jogurti pärast ülemäära erutuda - on mõistlikumaid asju, millele oma energiat kulutada. Me ei sünni ratsionaalseteks toiduvarude halduriteks nagu restorani- või poepidajad olema peavad. Toidu raiskamise vältimiseks ja sellele mitte mõtlemiseks on vaja kodus lihtsat ja loogilist süsteemi, mis sobib sinu kodu ja pere vajadustega.