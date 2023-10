OTSEBLOGI | Välisministeerium: kõik Eesti kodanikud, kes on Iisraelis ja soovivad lahkuda, andke võimaluse korral sellest teada

Reuters kirjutab, et Rafahi piiripunkti on kogunenud väike rahvahulk lootuses Gazast välja saada. Araabia meedia omakorda teatab, et Egiptuse poolel on sadakond veoautot humanitaarabiga. Egiptuse võimud kinnitavad, et piiripunkt pole suletudm, vaid väidetavalt on läbipääs võimatu Iisraeli järjepideva pommitamise tõttu.