OTSEBLOGI | ÜRO: Gaza haiglate generaatoritel on kütust vähem kui 24 tunniks

Egiptus intensiivistab oma jõupingutusi koostöös rahvusvaheliste ja piirkondlike partneritega, et abistada Gaza sektorit. Samas on riigi kindel seisukoht, et Rafahi piiripunkt jääb suletuks ka humanitaarabi jaoks.

Väidetavalt tulistati pühapäeval Liibanonist soomustõrjerakett Iisraeli piiriküla pihta. Rünnakul oli vähemalt neli ohvrit. Iisraeli sõjavägi ei ole väidet kinnitanud, aga on öelnud, et tabamuse sai Shtula küla. Shtula on põllumajanduskogukond, mis piirneb Iisraeli, Liibanoni ja Golani kõrgendike vahel eraldusjoonega, mille on loonud ÜRO. Seda siis, kui Iisrael lahkus 2000. aastal Liibanonist.