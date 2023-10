KATRIN PAUTS | Kuluhüvitis kui lakmuspaber: pole paremat viisi saadiku tegeliku olemuse testimiseks

Riigikogu oma 101 liikmega annab pidevalt ainest kulunud tõdemuseks, et issanda loomaaed on suur ja lai. Põhimõtteliselt kehtib siin vanasõna, et näita mulle oma rahvasaadikut ja ma ütlen, kes oled sina. Kelle asi see Grünthali kütusekaart õieti on, millega ta nii arutu hulga bensiini ja diislit tankis, et sellega saaks mitu tiiru peale teha nii Eestile kui ka vist planeedile Jupiter? Rahva hulgas ringi liikumine on riigikogulase puhul ju igati tänuväärne tegevus, kui ainult Grünthal poleks mõnegi tankimise ajal ise mütoloogilise olendi moel hoopis teises kohas viibinud.