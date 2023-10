KAPITAL JA POOLED | Kuidas käituvad rahaturud Venemaa sõja tingimustes ja mida tähendab inimlikkus

Just seda arutati muuhulgas oktoobri algusel Küprosel finantsturgude foorumil. See saar on ammusest ajast tõmmanud ligi puhtamat ja hämaramat raha. Rahvusvaheline finantskapital annab seal 15 protsenti riigi SKT-st. Piirkond loodab saada uueks Euroopa finantskeskuseks, mis annab talentidele varjupaika. See aga on raskendatud sanktsioonide tõttu. Nagu loodusõnnetus, sõnab üks finantsiste, kelle sõnul ollakse ikka veel leina eitamisfaasis. Foorumil võetakse tema esinemine vastu kahinaga saalis, kus istuvad teiste seas üsnagi ärritunud ärimehed. „Mind huvitab ainult, kuidas ma oma raha kätte saan!“ kõlab hääl saalist.