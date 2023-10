Purjuspäi tabatud kaitseväelasele määrati arest

Reamehele heideti ette, et ta saabus 21. mail Tapa sõjaväelinnaku territooriumile alkoholijoobes. Reamees, tarbides ajateenistuses alkoholi ja viibides joobnuna kaitseväe territooriumil, rikkus kaitseväeteenistuse seadust. Suurtükiväepataljoni ülema augusti keskpaiga käskkirjaga määrati ajateenijale karistuseks kolm ööpäeva distsiplinaararesti. Tartu halduskohus on tunnistanud aresti määramise seaduslikuks.

Varasemalt on Tartu halduskohus tunnistanud seaduslikuks viie päeva pikkuse aresti määramisele reamehele, kes oli 19. märtsil Tapa sõjaväelinnakus alkoholijoobes.