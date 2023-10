Desovahendit joonud tüdruk tuli haiglasse viia

Põhjus, miks Põhja-Tallinnas 15aastane neiu desinfitseerimiseks mõeldud vahendit jõi, pole kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul teada. Tüdruk vajas haiglas diagnoosi täpsustamist, lausus Adlas Õhtulehele. Paar aastat tagasi rääkis mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder „Vikerhommikus“ , et inimesed on ise hakanud kokku segama desinfitseerimisvahendeid, panevad selle siis näiteks joogiveepudelisse, unustavad segu ära ja joovad kogemata. Mürgistusinfo telefonile on tulnud kõnesid, mille taga on inimeste napid teadmised, kuidas desinfitseerimisvahenditega ümber käia, märkis ta.