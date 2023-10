Ministeeriumi esindaja: kokkuleppe saavutamine Mailis Repsiga on praegu võimatu

Ministeerium oleks kriminaalmenetluse lõpetamisega nõus, kui omastamises süüdistatav Mailis Reps tunnistab riigi ligi 120 000 euro suurust kahjunõuet täies ulatuses nii kirjas kui sõnas ja tasub riigile viivised ning õigusabikulud.

Repsi kaitsjad teatasid kolmapäeval ministeeriumile vastuseks, et enamikes episoodides Reps kahju põhjustamist ei näe ja vaidleb riigile kahju tekitamisele ja hüvitamisele vastu, selgitas ministeeriumi esindaja vandeadvokaat Marko Kairjak Õhtulehele. Ministeeriumi seisukoht on, et igasuguse menetluse lõpetamise taotluse toetamiseks peab Reps tunnistama, et on riigile kahju põhjustanud ja esitama selge ajakava saadu tagastamiseks.

„Kahjutundega näeb ministeerium hoopis seda, et vaatamata kohtus avaldatud soovile asja lõpetada on Reps endiselt nii avalikkuse ees kui ka ministeeriumile esitatud dokumentides võtnud seisukoha, et ei näe endal süüd ega ka vajadust bussi kasutamise või alluvatele nende tööülesannetega mitteseotud kohustuste panemisega saadut tagastada. Eelnevat arvestades on ministeerium vastanud Repsi kaitsjatele, et kokkuleppe saavutamine on võimatu ning andnud kohtule samuti teada, et pooled kokkulepet ei saa,” sõnas Karjak.