Vene sümboolika autos: kohus tühistas politseitrahvi

Irina kaebas politseiotsuse Viru maakohtusse selgitades, et karistamise aluseks olev kummimatt on lapselapse kingitus, kummimatil on Venemaa Föderatsioon vanades piirides, see on ilma Krimmita. Lisaks ei ole keelatud kummimatil kujutatud nimetus Venemaa ning Venemaa Föderatsiooni lipu värvid ja vapi kujutis sümbolid. Põhjaranniku teatel oli Irina mullu 6. detsembri varahommikul autoga suundumas Peterburi, et õnnitleda oma lapselast, enne kui see kooli läheb, kui väljasõidul äratas Eesti piirivalvuri tähelepanu väike kummimatt armatuurlaual.

Kaitsja leidis, et konkreetsel juhul sõiduki armatuurlaual olev kummimatt ei ole kõikide jaoks mingi eseme eksponeerimine. Kummimatti võib näha siis, kui vaadata sisse autosalongi siis, kui auto seisab paigal. Politsei esindaja vaidles kaebusele vastu -taunitavate sümbolite avalik eksponeerimine iseenesest on kolmandate isikute poolt avalik nägemine, seda ei pea agressiivselt või mitte agressiivselt demonstreerima.

Politsei pressiesindaja Martin Raidi sõnul oli tegemist kummimatiga, millele on võimalik asetada esemeid nii, et need ei libiseks. Politsei esitas maakohtu otsuse peale kassatsiooniteate, kuid riigikohus jättis selle menetlusse võtmata.