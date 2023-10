„NAD ALAHINDASID MEIE HOIATUSI.“ Kuidas õnnestus terroristidel Iisraeli võimsat luureaparaati üllatada?

„Hamas läks tagasi kiviaega,“ sõnab Associated Pressile erukindral Amir Avivi. Pole tähtiski, et Iisraeli teenistused kasutavad kõige moodsamaid ja kõrgtehnoloogilisemaid vahendeid – kui vastane läheb sõna otseses mõttes maa alla ning ühtegi telefoni ega arvutit kaasa ei võta, jääb nuhkide saagiks ainult eetrivaikus. Nagu kirjutab New York Times, et nii polegi midagi imestada, kui luurejuhtide mõni päev enne veresauna koostatud raport mainis Gaza sektoris valitsevat Hamasi vaid mokaotsast.