SÕJAKOKKUVÕTE | Vene teleajakirjanik väidab, et teda mürgitati

Prantsuse politsei teatas, et hakkab uurima Venemaa endise teleajakirjaniku ja arvatava sõjakriitiku Marina Ovsjannikova (pildil) võimalikku mürgitamist. Naine kutsus endale neljapäeval halva enesetunde tõttu kiirabi. Ta mainis arstidele ka ise oma kahtlust, et teda võib olla mürgitatud. Pariisi politsei korraldas tema korteris põhjaliku ülevaatuse ning alustas juurdlust. Ovsjannikova pälvis maailma tähelepanu 2022. aasta märtsis, kui ta ilmus riikliku telekanali õhtuses uudistesaates otse-eetrisse sõjavastase plakatiga. Talle esitati süüdistus Vene sõjaväe halvustamises ning määrati väike trahv. Sama aasta juulis korraldas Ovsjannikova Kremli lähedal protesti, mille eest pandi ta koduaresti. Hiljem põgenes ta koos tütrega organisatsiooni Piirideta Ajakirjanikud abil Prantsusmaale. Käesoleva kuu alguses mõistis Moskva kohus ta tagaselja kaheksaks ja pooleks aastaks vangi. Piirideta Ajakirjanike meeskond on olnud pärast haiglasse sattumist vahetpidamata tema kõrval. Ent ka nemad pole avaldanud juhtunu kohta täpsemat teavet. Ukrainlaste silmis on Ovsjannikova vastuoluline tegelane, kelle aktsiooni ehtsust ega ka järgnevaid sõnavõtte „vennasrahvastest“ päris lõpuni ei usaldata.