LIBAKÕNED EUROOPA LIIDRITEGA: peaminister Kallas vestles enda meelest Aafrika Liidu esindajaga, kuid selgus, et tegu oli kontvõõraga!

Riigikantseleil on alus kahtlustada, et mitmed Euroopa liidrid on saanud libakõned Aafrika Liidu nimel. Ka Eesti peaministril oli videokõne isikuga, kes esitles end Aafrika Liidu Komisjoni esimehe Moussa Fakina. Riigikantselei sai reedel päeva teises pooles Aafrika Liidult kinnituse, et kõnes peaministriga ei osalenud Moussa Faki.