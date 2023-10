VÕIMATU ÜLESANNE? Iisrael käskis Gaza põhjaosa elanikel põgeneda

Inimesed peavad jõudma sektori lõunaossa ning ei tohi sealt naasta enne, kui Iisraeli võimud seda lubavad. Arvatavasti kavatseb jalavägi põhja poolt sektorisse tungida. Mõned kriitikud, näiteks Türgi, peavad seda võimatuks ülesandeks ja leiavad, et selline käsk pole õiglane. Valge Maja nimetas evakueerimist „raskeks ülesandeks“, kuid ütles, et USA valitsusele teadaolevalt on Iisrael üritanud elanikke õiglaselt hoiatada.