JUHTKIRI | Saadikute kütusejanu: ikka bensiini ja diislit korraga!

Kuluhüvituste kaotamist pole ükski riigikogu tahtnud veel ära teha - teema on nagu kakuke, mis jookseb kogu aeg eest ära. Ometigi aitaks see päästa nende endi nägu. Kõige piinlikumad ja halenaljakamad seigad rahvaasemikega on paraku seotud just nendega. Kui vanasti käidi uhketel õhtusöökidel hilistel kellaaegadel „valijatega“ kohtumas, või osteti rahva arvelt majoneesi, siis nüüd kohtutakse nii, et kogu riigikogulase aeg tundub olevat veedetud ratastel või siis lükatakse valijaga kohtumise reale rasvased advokaadiarved. Viimane maksis äsja Kert Kingole ka saadikupuutumatuse.