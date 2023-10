Parim nädalavahetus enne Halloweeni Tallinna Kultuurikatlas 28.–29.10. J-TSOON: PUMPKIN FEST

Toimub Halloweeni teemaline cosplay -esinejate võistlus. Deemonid, vampiirid, gootid ja teised – tere tulemast lavale! Muide, võistlema lubatakse kõik soovijad mis tahes kostüümis. Esinema on oodata cosplay -külalisstaare.

Publiku soovil on festivaliprogrammis ülipopulaarsete K-POP stiilis tantsude võistlused.

Žanrimeigi meistriklassi viivad läbi professionaalsed grimeerijad Eestist ja Lätist. Programmis on meistriklasse ka neile, kes cosplay-žanris alles esimesi samme astuvad.

Meie traditsioonilisele Drink and Draw sketši-show’le, mille autor on kunstnik Toon Vugts, on modellideks Halloweeni tegelased.