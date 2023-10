RAADIO 2 PROGRAMMIJUHT: „Me teeme remonti, mitte ei lammuta.“

See nädal ilmus Ekspressis intervjuu Raadio 2 uue peatoimetaja Margus Kamlatiga. Tuli välja, et kevadel 30 aasta juubelit tähistanud raadiojaama ootavad ees suuremad muudatused – „Olukorrast riigis“ läheb pausile ja „Õhtuse vööndi“ formaat muutub. Osade kuulajate seas tekitas see uudis nördimust ja pani küsima, mis saab Eesti alternatiivsest muusikamaastikust edasi. Oma kommentaari andis Facebookis R2 värske programmijuht Bert Järvet.