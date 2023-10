Kas sinu kolesteroolitase on normis? Miks on eluliselt tähtis see normi saada?

Meie veres ringleb pidevalt erinevaid rasvaineid – lipiide, mis on organismi normaalseks talitluseks vajalikud. Terviseprobleemid hakkavad tekkima siis, kui teatud rasvainete sisaldus veres suureneb üle normväärtuse. Vere lipiidide taseme tõus on südame ja veresoonkonna haiguste tekkimise kõige olulisemaks riskiteguriks.

Kõrgenenud LDL-kolesterooli ehk „halva“ kolesterooli ning teiste lipiidide – nn triglütseriidide tase on peamine põhjus, miks tekib veresoonte lupjumine ehk ateroskleroos. See on tasapisi süvenev haigus, mille puhul veres sisalduvad liigsed rasvained hakkavad ladestuma veresoonte siseseintele, tekitades seal paksendeid ehk naaste. Ajapikku need naastud suurenevad ning lupjuvad. Siis kui lupjunud naaste on palju ja nad on suured, hakkavad nad takistama verevoolu ning seetõttu halveneb kõigi elundite verevarustus.