PUUDULIKUD TINGIMUSED! Lugeja: autota on võimalik elada, aga seda paraku vaid suuremates Euroopa linnades

Olen olnud suurema osa elust tallinlane, aga nüüd elame perega Saku vallas. Sakust on nii rongi kui ka bussiühendus Tallinnaga. Kuigi on bussile kodust 20 minutit ja rongile 40 minutit kõndida, eelistan kasutada rongi. Bussiga linnasõidu eel on alati kerge ärevus, et kas saame linna või mitte. Buss käib kord tunnis ja osadel pole vankri kohtagi. Kui ka on, pean lootma, et leidub mõni lahke kaasreisija, kes mind vankriga aitaks. Tegelikult kohtab sarnast olukorda ka Tallinnas trammiga sõites. Vankri kleeps on trammi külge küll kleebitud, aga reaalselt käruga trammi peale ei saa.