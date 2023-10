NÄDALA TIPUD | Häirekeskuse kõnerekord, rahutuks muutunud maailm ja valitsuse „kingitus” motomeestele

Suur osa märkimisväärseid sündmusi on sel nädalal jäänud Eesti ja Soome vahelise gaasijuhtme vigastamise varju. Samas tõi see nädal selgust ka automaksu rakendamise ning Iisraeli – Palestiina sõja laiemate mõjude kohta, nädala alguses tehtud arvutuste põhjal on sündinud häirekeskuse hädaabikõnede rekord, aset on leidnud viimaste aastakümnete suurim miinimumpalga tõus ja arheoloogid on leidnud Tallinna Reaalkooli juurest enda jaoks kullaaugu.