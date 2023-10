GALERII | Vaata kuidas üks juhtivatest hoiu-laenuühistutest Eestihoius HLÜ korraldas särava juubeligala

„Kliendid eelistavad meid pankadele, sest kaitseme hoiuseid kõrgete intresside eest. Samal ajal ei pea hüpoteeklaenude ja autoliisingu kliendid muretsema euribori ränga tõusu pärast, kuna laenude intressimäärad on fikseeritud,“ ütles Eestihoius HLÜ juht Aleksandr Širokov .

Eestihoiuse rohkem kui 1900 liiget teenisid eelmisel aastal ligi 19 miljoni euro suuruse hoiuste mahu pealt 1,2 miljonit eurot intressitulu. Keskmise hoiuse periood on 4 aastat suurusega 11 300 eurot.

„Eestihoiuse asutamisest möödunud 10 aasta jooksul oleme suutnud oma liikmetele pakkuda kindlustunnet, et oleme olnud jätkusuutlikud juba pikka aega ning jätkame samal kursil ka edaspidi,“ selgitas Eestihoiuse juht Aleksandr Širokov. „Eestihoiuse liikmed võivad kindlad olla, et ühistu on tegutsenud äärmise ettevaatlikkusega ning olnud laenude ja tagatiste tasakaalu tagamisel isegi konservatiivne.“