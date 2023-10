Haridusasutused said taas pommiähvardusi. Politsei: evakuatsioon on vajalik vaid ohu tuvastamisel

Põhja prefektuuri operatiivjuht Lennart Kams ütles, et politseil ei ole endiselt viiteid, et tegemist oleks muu kui rämpskirjaga. „Oleme andnud kirjasaajatele juhised, et evakuatsioon on vajalik ohu tuvastamisel. Meie patrullpolitseinikud ja piirkonnapolitseinikud suhtlevad ka otse kõikide asutuste juhtide ja töötajatega, kes säärase kirjad said ning jagavad neile käitumisjuhiseid.“