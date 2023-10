Kolonel Ants Kiviselg: Vene armee pakub Leningradi oblastis värvatavatele suuremat summat kui keskmine aastapalk

Kolonel Ants Kiviselg ütles, et Vene Föderatsiooni relvajõud jätkavad lepinguliste sõjaväelaste värbamist, et katta oma kaotusi. Neile pakutavaid hüvesid aina suurendatakse. Leningradi oblastis pakutakse neile summat, mis on suurem kui kohalik aastapalk. Riigi majanduslik olukord on samas halvenemas.

Kupjanski ja Kreminna piirkonnas on Venemaa haaramas initsiatiivi ja sundinud ukrainlased pigem kaitsesse. Eesmärgiks on saada enda kontrolli alla jõgede ületuskohad, et edaspidi hõlpsamini rünnata ukrainlaste positsioone. Tõenäoliselt ei saavuta nad seal suuremat operatiivtaseme jõudu.

10. oktoobril muutus tihedamakas lahingutegevus Avdijivkas ja sellest lõunapool. Venelased on seal kaotusi kandnud, hävitatud on soomusmasinaid ja tanke.

Zaporižžja suunal märkimisväärseid muutusi ei ole toimunud.