OSKA MÄRGATA KIUSAMIST | Millal ületab mäng piirid? Millal muutub õpetaja vajalik rangus mürgiseks ja mida siis teha?

Piltlikult öeldes – kui meil on 24 õpilast klassis, siis uuringute kohaselt on neist kaheksa viimase paari kuu jooksul kogenud kiusamist. Olukord on viimase 30 aastaga läinud küll oluliselt paremaks, kui selgeks on saanud ka see, et kiusamine ei kao iseenesest ära. See tahab väga süstemaatilist, järjepidevat tööd. Miks hakatakse üldse kiusama? Kuidas oma last selle eest kaitsta? Nendele ja teistele valusatele küsimustele vastab psühholoog ja Kiusamisvaba Kooli sisujuht ja juhatuse liige Kristiina Treial.