OTSEBLOGI | Iisraeli armee andis tsiviilelanikele käsu evakueeruda Gaza lõunaossa. ÜRO ennustab kohutavaid humanitaartagajärgi

Reede, 13. oktoober. Ukrainas on käimas täiemahulise sõja 597. päev. Iisraeli ja Hamasi sõjas on 7. päev. Iisraeli armee teatas, et nõuab Gaza linna kõigi tsiviilelanike evakueerimist nende kodudest lõuna suunas. IDF ütles, et tegutseb lähipäevil märkimisväärselt Gaza linnas ja et Gaza elanikud saavad Gaza linna naasta ainult siis, kui seda lubatakse. Pole täpsustatud, kui kaua annab IDF Gaza elanikele evakueerumiseks aega. ÜRO on öelnud, et neile öeldi, et evakueerimine peab toimuma 24 tunni jooksul.