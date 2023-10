Sarisüütaja vabanes enne tähtaega vanglast

Pärnumaa mees on aastate jooksul pannud põlema korteri, prügimaja, kuuri ja telgi, milles magas tema tuttav. Üks inimene on saanud Tee tõttu viga ning teine jättis põlevas korteris oma elu, on Õhtuleht varem kirjutanud. Kõik süütamised on tema sõnul juhtunud kogemata. Kõige traagilisem Teega seotud põlengutest leidis aset 2011. oktoobris, kui temast alguse saanud tulekahjus hukkus tema tuttav.

Aasta hiljem kohtusse jõudnud kokkuleppemenetluse käigus jõuti järeldusele, et Tee põhjustas mehe surma ettevaatamatusest. Läinud aastal mõistis kohus Tee selle eest vangi, et ta süütas Pärnumaal tühjana seisva taluhoone.

Septembris arutas Harju maakohus tema tingimisi ennetähtaegset vabastamist, mida toetasid abiprokurör ja Tallinna vangla. Kohus otsustaski ta vabastada – seda katseajaga. Kohus allutas Tee kuni selle lõpuni käitumiskontrollile ja kohustas teda vanglast vabanedes kohe minema rehabilitatsiooni- ja adaptsioonikeskusesse, kus tal tuleb läbida narkootikumide sõltuvusest taastumise programm.