Kliimastreikija kohtuvõidust: rõõm on suur, kuid hoiame õlitehasel ka edasi silma peal!

Kertu Birgit Anton on üks paljudest noortest, kes kuulub kliimamuutuste vastu võitlevasse liikumisse Fridays For Future Eesti, mille taga on MTÜ Loodusvõlu. Seesama MTÜ pöörduski 2020. aasta kevadel kohtusse, et tühistada rajatava õlitehase ehitusluba. Sellest on nüüd üle kolme aasta möödas ja riigikohus tegigi 11. oktoobril kliimaaktivistidele soodsa otsuse.