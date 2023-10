JAANUS RIIMETS | Juudiviha pole omane ainult palestiinlastele. See on pead tõstnud alati ja kõikjal, antisemitismi jagub paraku ka tänapäeva

Sünagoogid on tänapäeval paljudes maades riigivõimu erilise kaitse all, mis on iseenesest üsna ebaharilik, sest kes peaks tahtma rünnata üht usutalituste maja? Ega tavaliselt tahetagi, välja arvatud juhud, kui tegu on sünagoogiga, juudi kogudusemajaga. Polnud juhus, et Iisraeli rünnati usupüha ajal. On ka varjatud juudiviha, mida turgutatakse väikeste vihjetega.