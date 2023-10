LÄBIRÄÄKIMISI EI PAISTA: Hamasi pantvangide saatus näib sünge

Praeguseks on teada, et Hamas võttis nädalavahetuse äkkrünnaku käigus pantvangi vähemalt 150 inimest. Nende seas on nii Iisraeli sõdureid, aga ka naisi, lapsi ja väga eakaid tavakodanikke. Kus nad täpselt Gaza sektoris asuvad, ei ole teada, vaevalt aga, et kõik ühes asukohas. Washington Post kirjeldab, et mitme röövitu lähedased jälgisid mobiiltelefoni asukoha jagamise seadete abil õudusega, kuidas pereliikmed Gaza sektorisse viidi. Seejärel vaikus. Kahtlemata konfiskeerisid röövijad kõik pantvangide elektroonilised vahendid.