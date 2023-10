NAINE NAGU HEA VEIN? Küpsemat kaaslast otsiv noormees: „Piilusin juba eelmise suhte ajal endast vanemaid naisi ning vaatasin, kui rahulikult ja kindlalt nad käituvad.“

Marek Kivi sõnul võib tema tutvumiskeskkonna Amoremi põhjal küll öelda, et alati on olemas nooremaid mehi, kes soovivad leida vanemate naiste seltsi. „Pole küll alati selge, mis eesmärgil kaaslast otsitakse – on see püsivam suhe või pigem midagi flirdi ja füüsilise läheduse poole –, aga huvi on,“ teab ta välja tuua.