OSTAD AUTO JA MAKSAD RIIGILE 38 440 EUROT?! Vaata, kui paljudel või vähestel tuleb auto registreerimistasu maksta rohkem kui sul!

FIRMADEL ON VEEL RASKEM! Eesti liiklusregistrisse on kantud sõiduk, mille esmaregistreerimine ettevõtte nimele 2025. aastal tooks kohustuse tasuda riigile 46 429 eurot. 16 aastat vana Jeep Grand Cherokee täismass on 2790 kilogrammi ja igal sõidukilomeetril tekitab see vana NEDC standardi järgi 545 grammi süsihappegaasi.