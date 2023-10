„Kas tegu on pettusega?“ Riiklik tagasinõue hämmastab ja pahandab spordiklubisid

TAHTMATU EKSIMUS: Huviringide ja spordiklubide edendajad on nördinud, et neilt nõutakse tagasi koroonapandeemiaaegseid toetusrahasid olukorras, kus vastavad meeldetuletused puudulikust aruandest ei jõudnud nendeni. Pilt on illustratiivne.