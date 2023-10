JUHTKIRI | Lastele suunatud infosõda

Nii mõnedki koolid jätsid seetõttu tunnid ära. Teistes asutustes lahkuti lubatud pommilõhkemise ajaks hoonest. Õnneks – ja nagu võiski arvata – midagi õhku ei lennanud.

Eesti politsei on nimetanud seda petukirjaks. Sarnaseid läkitusi kogesid veidi aega tagasi ka Läti haridusasutused. Politsei tegeleb ähvarduse tegija väljaselgitamisega.

Kas on vaja imestada, et selline rõlge ähvarduslaine tuli vaid päev pärast teadet, et keegi on rünnanud Läänemere põhjas olevat Eesti - Soome gaasijuhet? Taolised rünnakud, mille eeskärk on heidutada, käivad sageli käsikäes. Need on osa hübriid- või infosõjast ja mõeldud heidutuseks, mis eeldab tõsist suhtumist.

Parim oleks leida niisugusteks juhtumiteks kiiresti tegevusraam, mis lubaks olukorda ruttu hinnata. Et mitte anda hirmutajatele just seda, mida ta tahab - heidutatud olemist. Elu segamist. Iga koolijuht ja õpetaja peab teadma, mida teha, kui sellise kirja saab. On vaja välja töötada ja selgeks teha võimalikult lihtsad ja üheselt mõisteavad käitumisjuhised, kuidas olukorda hinnata ja lapsi kaitsta. Samas ei tohi selliseid ähvardusi liiga kergekäeliselt kõrvale lükata – ah, nagunii vaid ähvardatakse. Paraku on maailmas piisavalt juhtumeid, kus ähvardusi ei peetud tõsisteks ja tuli maksta väga kallist hinda. Sest midagi siiski juhtus.