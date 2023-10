Novembrist asendatakse Kopli-Tondi tramm Kopli-Vana-Lõuna trammiga

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet selgitas, et viimased kuud on näidanud linlaste selget huvi Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini vastu. „Pärast seda, kui oktoobris taastus kogu trammiliiklus, on kujunenud ajutise liini nr 6 puhul probleemiks Tondi lõpp-peatuse võimekus kolme liini tramme vastu võtta. Kuna peatuse vastuvõtuvõime suurendamiseks pole Tondil piisavalt ruumi, otsustasime taaskäivitada trammiliini nr 5, mis hakkab sõitma Vana-Lõunasse nagu ka paarkümmend aastat tagasi,“ rääkis Svet.