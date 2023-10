Veidi kõhedust tekitavate Halloweeni sokkidega on alati lõbus!

Pole ka imestada, et just Halloweeni ajal mõni sokk jälle jäädavalt pesumasinasse haihtub ja selle saatusest ei saa teada enam mitte kunagi… Või on vanasse sokki jälle keegi kummaline olend augu teinud? Muretsemiseks pole põhjust – Sokisahtel on Halloweeniks heade ideedega hästi varustatud.