MART SOIDRO | Isamaa tõuseb fööniksina tuhast. Saab sellest nende kolmas tulemine?

Mäletan, et 2015. aastal, kui IRL sai riigikogu valimistel 14 kohta, tõdes mu noor ja õpetatud sõber pärast valimistulemuste selgumist, et see on viimane kord, kui „vanal heal Laari parteil” Toompeale asja on. Rohkem polevat neid enam vaja, sest tulevikus asendavad neid EKRE ja Vabaerakond.