KALLID HOBID: laste trennide hinnad üha tõusevad! „Keeldun end mängimast nii lolli seisu, kus trennirahade tõttu kuu lõpus raha pole.“

Lapse trennis käimine on kallis lõbu. Kolmelapselises Tallinna peres, kus noorsportlased harrastavad ujumist, korv- ja jalgpalli, kulub trennidele keskmiselt 500 eurot kuus. „Olen vaimusilmas arvestanud, et uuest aastast tuleb umbes 50 eurot otsa,“ tõdeb pereisa. Kõige kallimad kipuvadki olema pallimängud. Üle ühe nädalavahetuse toimuvad võistlused, mille puhul kulub lisaks nii söögi- kui ka transpordiraha. „Õnneks ujujad võistlevad harva, kuna Eestis on selleks vähe võimalusi,“ toob isa naljatades välja kokkuhoiukoha.