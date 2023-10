KOKKUHOIUKOHT! Riigikontroll: vanglad tühjenevad, Tartu vangla sulgemisega säästetaks 13 miljonit eurot aastas

Kui 2023. aastal on vanglad täidetud veel keskmiselt 70% ulatuses, siis kümne aasta pärast on need praeguste prognooside kohaselt täidetud vaid kolmandiku ulatuses. Selle tulemusel suureneb kolme vangla majandamiskulu ühe kinnipeetava kohta kuus riigikontrolli arvutuste järgi aastaks 2032 seniselt 2800 eurolt 6600 euroni.

Riigikontrolli hinnangul ei ole justiitsministeerium seni tegelenud piisaval määral olemasolevate vanglate majandamise tõhustamisega ega muutuvatele vajadustele vastavaks kohandamisega. Ehkki viimase 20 aastaga on Eesti vanglasüsteemi oluliselt moderniseeritud, kümme amortiseerunud vanglat on asendunud kolme moodsama vanglaga, osutub ka praegu kasutusel olev kinnise vangla pind peagi liiga suureks. Samas, avavangla kui taasühiskonnastavama ja riigi jaoks säästlikuma vangistusviisi kasutamise potentsiaal ei ole täiel määral kasutust leidnud – näiteks on Tallinna avavanglas hulk kinnipeetavaid koha ootel, samal ajal on Viru avavanglas kohti üle. Avavanglas saab kinnipeetav käia vanglast väljas tööl ning poes, kasutada näiteks Töötukassa teenuseid jms.

Tartu vangla on enim amortiseerunud

Riigikontroll leiab, et on tarvis kriitiliselt hinnata kõikide üksuste töös hoidmise mõistlikkust. Kui Tallinna ja Viru vanglate kinnistute ning personaliga tagataks kõigi kinnipeetavate vangistuse täideviimine, säästaks riik vanglate majandamisel vanima ning kõige rohkem amortiseerunud Tartu vangla sulgemisel selle ülalpidamiskulu arvelt 2023. aasta seisuga kuni 13 miljonit eurot aastas. Vaid kahe vanglaga majandamisel oleks 2032. aastaks ka kulu ühe kinnipeetava kohta prognoosiga võrreldes üle tuhande euro võrra väiksem.

Kinnipeetavate arvu vähenedes vajavad vanglate taristu, personal ning taasühiskonnastavad tegevused pikaajalist plaani. Vabanevat ruumi saab ministeeriumi sõnul kasutada küll kinnipeetavate individuaalsetesse kambritesse paigutamiseks, kuid riigikontrolli hinnangul ei vasta see enam olemasoleva taristu tõhusa kasutamise põhimõttele, sest vangla ei saa kinnipeetavate arvu vähenedes hoida kokku personali- ning kinnistute haldamise kuludelt. See tähendab, et taasühiskonnastamise arendamiseks võib jääda vähem raha, inimesi ja aega. Ministeerium ei ole hinnanud, millised on ühekohaliste kambritega vanglate kulud ning milline on personalivajadus, et täita hõredalt täidetud vanglates taasühiskonnastamise eesmärki.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS), mille ülesandeks on tegutseda riigi kinnisvarakeskkonna ja

-teenuste osutamise kompetentsuskeskusena, peaks riigi kinnisvarapoliitika põhimõtete kohaselt pakkuma justiitsministeeriumile tuge vanglate taristu kasutamise tõhustamiseks ning toetama vajaduse korral ministeeriumi vanglahoonete kohandamise ja võimaliku sulgemise tasuvuse arvutamisel. Samas ei saa RKAS ilma ministeeriumi sisendi ning konkreetse ülesandeta teha põhimõttelisi ettepanekuid vanglate taristu kohandamiseks. Selle tulemusel on RKAS vaid vanglahoonete halduri rollis.

Vanglate tööhõivepakkumised ei vasta tänapäevastele vajadustele