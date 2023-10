JÄLLE EDUKAS RÖÖVPÜÜK! Isamaa näppas Keskerakonna tiigist järgmise kala

Staarkirjanik Katrin Pauts teatab sotsiaalmeedias oma andnud fännidele, et tegi elus suure sammu ning läkitab Isamaa parteikontorisse avalduse, et saada selle täieõiguslikuks liikmeks. Varasemalt on Pauts pürginud poliitikasse Keskerakonna värvides.