Tugev tuul lennutas Tallinna kesklinnas akent, tormised olud kestavad

Päästeamet hoiatab, et tuuled kasvavad päeva jooksul puhanguti kuni 30 meetrini sekundis. Tugev tuul võib kaasa tuua kahjustusi, mille tagajärjeks on liiklustakistused teedel ja elektrikatkestused. Tõsisemas tormiohus on lääne- ja põhjarannik. Päästjad soovitavad elanikel tormituulte ajal väljas liiklemist piirata.