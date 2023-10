SEISUKOHT | Katharina Toomemets: palun ära võta last endaga tõukerattale! Juhtuda võib midagi väga jubedat

Sellest, et elektrilisel tõukerattal kahekesi sõitmine lubatud pole, on räägitud söögi alla ja peale. Mitte, et see midagi muudaks. Täiskasvanud, teismelised ja lapsed teevad seda ikka edasi. Ühel vihmasel õhtupoolikul Lubja tänavalt autoga üles Lasnamäele sõites nägin aga vaatepilti, mis mul kohe silme ees kõige hullema stsenaariumiga filmi käima pani. Ülevalt tuhises alla elektriline tõukeratas, millel lapsevanem lapsega.