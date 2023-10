VIDEO | Tsahkna: Hamasi terrorirünnakutes hukkus sel nädalavahetusel Eesti-Iisraeli topeltkodakondsusega mees

Praegu saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed hambaravihüvitist kuni 40 eurot aastast ning inimene peab ise tasuma vähemalt 50% arvest. Muudatusega tõuseb hüvitis 40 eurolt 60 eurole alates 1. jaanuarist 2024. Ühtlasi tõuseb hambaravihüvitis haavatavamatele inimestele ehk rasedatele, alla aastase lapse emadele, vanaduspensionäridele, vähenenud töövõimega inimestele, registreeritud töötutele ja toimetulekutoetuse saajatele. Praegu saavad nad hambaravihüvitist 85 eurot aastas, sealjuures väiksema omaosalusega, tasudes arvest 15%. Muudatusega tõuseb eeltoodud inimestele 1. jaanuarist 2024 hambaravihüvitis 105 eurole aastas.

Lisaks otsustas valitsus võimaldada alates 2025. aastast proteese vajavatele eakatele ja vähenenud töövõimega inimestele proteeside ostuks lisaks proteesihüvitisele ka kolme aasta hambaravihüvitist. Aastas kasutab proteesihüvitist umbes 37 000 inimest. Näiteks totaalproteeside korral võib inimesel hambaravi vajadus puududa ja sellisel juhul saab ta kolme aasta peale kasutada 260 eurole lisaks 315 eurot proteesimistöödeks (kokku 575 eurot), mis hambaravi hindade juures katab ära ligi poole uute totaalproteeside maksumusest. Muudatuste elluviimiseks kulub Tervisekassal lisaraha kokku 14,4 miljonit eurot, millest võidab ligi 425 000 inimest aastas.

TV3st küsiti Kopli päästekomando kinnipaneku kohta, mille vastu avaldati täna meelt. Mida arvate Tallinna ettepanekust, et selle eest makstakse ise? „Suurepärane. See on Tallinna teema ja Tallinn on rikas omavalitsus,“ vastas Kallas ja kiitis, et kohalik omavalitsus mõistab oma rolli.

Delfist küsiti tormikahjude kohta: kas Elektrilevi kukkus läbi ja mida annaks teha olukorra kiiremaks parandamiseks? Kallas ütles, et elekter ei peaks nii kaua ära olema. Ta lisas, et Eesti Energia uus juht on järgimas valitsuse suunist, et viia Elektrilevisse tagasi inimesi ja ressurssi, mis sealt puudu on. „See peaks seda olukorda tegelikult parandama. Olen küsinud Eesti Energia juhtkonnalt, millised on nende plaanid, et need kahjud saaksid kõrvaldatud.“ Otsused on iseenesest tehtud, ütles Kallas.

Delfist küsiti pommiähvarduste kohta koolidele. Kui tõsiselt me peame selliseid asju võtma ja mis selle taga võib olla? Kallas ütles, et politsei info kohaselt on tegemist rämpspostilainega, et häirida asutuste tööd. Politsei soovitab jätkata tavapärast tööd ja püüab välja selgitada selle levitajat. Sarnaseid asju on juhtunud Lätis ja Leedus, ütles peaminister. 90ndatel oli sarnane ähvarduste laine, mis vaibus, kui politsei võttis inimesed vastutusele, meenutas Kallas.